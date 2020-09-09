Basketbolda sezonun ilk yarısı seyircisiz oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını söyledi.

Türkoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm alanlarda olduğu gibi sporu da etkilediğini dile getirerek, "Biz de Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik" dedi.

Basketbolda seyircinin önemine değinen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu elbette kolay bir süreç olmayacak. Sporculuk hayatımızda hep dolu tribünler önünde performans sergiledik. Şimdi boş tribünlere oynamak zor olacaktır. Ancak öncelliğimiz hep insan sağlığı. Özellikle ülkemizde artan vaka sayılarından dolayı ilk amacımız, performans gösterecek sporcularımız, antrenörlerimiz ve salonda bulunan arkadaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun verdiği talimata göre de inşallah ligin ikinci yarısından itibaren seyirci almaya başlayabiliriz."