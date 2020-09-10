Süper Lig'de 63. sezon başlıyor

Süper Lig’de 63. sezon heyecanı yarın oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig 1959 yılında başladı. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi’nin ilk sezonunda maçlar, 8’er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adıyla iki grupta oynandı. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray ile Fenerbahçe finalde karşı karşıya geldi. İlk maçı sarı-kırmızılılar 1-0, ikinci maçı ise sarı-lacivertliler 4-0 kazandı. Böylece ilk şampiyon Fenerbahçe oldu.
2002-2003 sezonunda Süper Lig olarak anılmaya başlandı
Geçtiğimiz sezon profesyonel liglerde küme düşmenin kaldırılmasının ardından Süper Lig’de bu sezon 21 takım mücadele edecek.
En çok Galatasaray şampiyon
Süper Lig’de en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde 22 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci, Beşiktaş 15 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Trabzonspor 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de 1’er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Beşiktaş’ın şampiyonluk sayısı 1959 yılından beri süren ligdeki şampiyonluk sayısından 2 fazla. Bunun nedeni TFF Tahkim Kurulu’nun 2002 yılında aldığı kararla siyah-beyazlıların 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında lig şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların ‘TFF Yıldız Kriterine’ dahil edileceğine karar vermesi.
Ligin yenileri: Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük
3 büyükler hiç küme düşmedi
3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar Süper Lig’de küme düşmedi. Bu takımlar 1959 yılından beri ligde hiç küme düşmeyen takımlar olarak dikkat çekiyor.
En çok Fatih Terim şampiyonluk yaşadı
Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör ise Fatih Terim. Deneyimli teknik adam hepsi Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılar ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Terim’e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor’u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.
Mustafa Denizli 3 farklı takımla şampiyon oldu
Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olmak üzere 3 farklı takımla şampiyon olan tek teknik adam olarak dikkat çekiyor. Ligde ayrıca Christoph Daum Fenerabhçe ve Beşiktaş ile, Mircea Lucescu da Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.
En çok puanla Fenerbahçe şampiyon oldu
Şampiyon olan takımlar içerisinde en fazla puan alan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunda Teknik Direktör Todor Veselinovic yönetiminde 93 puan topladı. En az puanla şampiyon olan takım ise Trabzonspor. Bordo-mavililer, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39 puan aldı.
Beşiktaş 48 maç mağlup olmadı
Namağlup şampiyon Beşiktaş
Süper Lig’de geride kalan 62 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray sezonu mağlup olmadan tamamladı. Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşan ilk ve tek takım olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar ise 1985-1986 sezonunda 36 müsabakada mağlup olmadı fakat ligi şampiyon Beşiktaş’ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.
En çok Oğuz Çetin forma giydi
Süper Lig tarihinde en çok forma giyen futbolcu Oğuz Çetin oldu. Çetin 1981-2000 yıllarında sırasıyla Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formalarıyla 18 sezonda toplam 503 karşılaşmaya çıkarak en çok maça çıkan oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Gol rekoru Galatasaray’da
En çok gol atan Tanju Çolak
Ligde bir sezonda en çok gol atan futbolcu Tanju Çolak. 1987-1988 sezonunda Çolak, Galatasaray’da oynadığı sezonda rakip fileleri 39 kez havalandırarak bu ödüle layık görüldü. En çok gol kaydeden yabancı futbolcu ise Mbaye Diagne. Senegalli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formaları ile oynadığı müsabakalarda 30 gol attı. Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay (11), son gol kralı ise Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth (24) oldu.
En gollü maç: Fenerbahçe - Gaziantepspor
Süper Lig’in en gollü maçı 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında yaşandı. İstanbul’da oynanan müsabakada toplam 12 gol kaydedilirken, sarı-lacivertliler mücadeleden 8-4 galip ayrıldı.
Yeni sezonda tercih yerli teknik adamlar oldu
Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Göztepe, DG Sivasspor, İH Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor geçen sezonu tamamladıkları teknik adamlar ile yola devam edecek.
Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve Atakaş Hatayspor ise teknik direktör değişikliği yaşayan ekipler oldu.
16 Türk, 5 yabancı teknik adam yer alacak
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:
Alanyaspor: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Tamer Tuna
Medipol Başakşehir: Okan Buruk
BB Erzurumspor: Mehmet Özdilek
Beşiktaş: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas
Denizlispor: Robert Prosinecki
Fatih Karagümrük: Şenol Can
Fenerbahçe: Erol Bulut
Galatasaray: Fatih Terim
Gaziantep FK: Marius Sumudica
Gençlerbirliği: Mert Nobre
Göztepe: İlhan Palut
Hatayspor: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak
Kayserispor: Bayram Bektaş
Konyaspor: Bülent Korkmaz
MKE Ankaragücü: Fuat Çapa
Sivasspor: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Eddie Newton
Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu
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