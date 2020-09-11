Neymar, Kovid-19'u atlattı

PSG'den geçtiğimiz günlerde yapılan yapılan açıklamada Neymar'ın da aralarında bulunduğu 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Neymar, Kovid-19'u atlatıp idmanlara tekrar başladığını duyurdu.

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON 🤪 #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

​Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, diğer iki ismin ise Di Maria ve Parades olduğunu açıklamıştı.