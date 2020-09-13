Vedat Muric, Lazio için Roma'da

Fenerbahçe'nin transferi için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ile görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Vedat Muric Roma'ya gitti.

Kosovalı futbolcu Muric, Lazio ile görüşmeler için İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Futbolcuyu, Lazio kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateşi ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.

​Muric, kendisine 'Hoş geldin' diyen basın mensuplarına da teşekkür etti. Futbolcu, Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.

'Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin'

Muric, uçuş öncesinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İtalya'da, Türkiye ve Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Muric, "Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Sezonun çoğunda çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı" diye konuştu.

Lazio'da başarılı olarak kariyerine daha iyi kulüplerde devam etmek istediğini de belirten Muric, şunları söyledi:

"Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim burda başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın daha büyük kulüplerinde oynamak. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin. Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız."