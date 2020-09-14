Neymar'dan ırkçılık iddiası: Gonzalez bana 'Maymun' dedi

Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar, deplasmanda karşı karşıya geldikleri Marsilya'nın oyuncularından Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ‘maymun’ gibi ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti.

Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçı skordan çok, karşılaşmanın son anlarında yaşanan kavgayla gündeme geldi.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Marsilya’nın savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez’in kendisine yönelik ırkçı ifadeleri kullandığını belirtti.

İki taraf arasında çıkan kavga sonucunda kırmızı kart gören 5 oyuncudan biri olan Neymar, sahadan ayrılırken hakemi alaycı bir şekilde alkışlayıp yardımcı hakeme ırkçı tacize maruz kaldığını söyledi.

Daha sonra Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PSG’li futbolcu, “Tek pişmanlığım, o ırkçı pisliğin suratına vurmamam” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“VAR'ın 'saldırganlığı’mı yakalaması kolay bir şey. Şimdi o ırkçının bana ' o... çocuğu maymun' demesini görmek istiyorum... İşte onu görmek istiyorum. Ne haber? Gökkuşağı Çalımı yapıyorum, cezalandırılıyorum. Küçük bir tokat için oyundan ihraç ediliyorum.”

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

​

Gonzalez: Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir

Neymar: Sana saygı duymuyorum, karaktersizsin

Irkçılık iddialarını Twitter üzerinden reddeden Gonzalez, takım arkadaşlarıyla beraber fotoğrafını paylaşarak, “Irkçılığa yer yok. Temiz bir maçtı. Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir. İnanılmaz 3 puan” ifadeleriyle Neymar’a gönderme yaptı.

Alvaro’nun tweetini de yanıtsız bırakmayan Neymar, “Hatanı kabul edecek bir adam değilsin. Kaybetmek sporun bir parçası ama ırkçılık değil! Sana saygı duymuyorum. Karaktersizsin!” ifadelerini kullandı.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

​

Ne olmuştu?

90 artı 6. dakikada Paris ekibinden Paredes ve Marsilya'dan Benedetto arasında başlayan tartışma büyüdü ve iki takım oyuncuları birbirine girmişti.

Kavgaya da dahil olan Neymar, Marsilya'dan Alvaro Gonzalez'in kafasına vurmuştu.

Daha önce sarı kartları bulunan Paredes ve Benedetto ikinci sarı kartla; Neymar, Kurzawa ve Amavi ise direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.