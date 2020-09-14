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    Neymar

    Neymar'dan ırkçılık iddiası: Gonzalez bana 'Maymun' dedi

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202009141042842125-neymardan-irkcilik-iddiasi-gonzalez-bana-maymun-dedi/

    Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar, deplasmanda karşı karşıya geldikleri Marsilya'nın oyuncularından Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ‘maymun’ gibi ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti.

    Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçı skordan çok, karşılaşmanın son anlarında yaşanan kavgayla gündeme geldi.

    PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Marsilya’nın savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez’in kendisine yönelik ırkçı ifadeleri kullandığını belirtti.

    İki taraf arasında çıkan kavga sonucunda kırmızı kart gören 5 oyuncudan biri olan Neymar, sahadan ayrılırken hakemi alaycı bir şekilde alkışlayıp yardımcı hakeme ırkçı tacize maruz kaldığını söyledi.

    Daha sonra Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PSG’li futbolcu, “Tek pişmanlığım, o ırkçı pisliğin suratına vurmamam” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

    “VAR'ın 'saldırganlığı’mı yakalaması kolay bir şey. Şimdi o ırkçının bana ' o... çocuğu maymun' demesini görmek istiyorum... İşte onu görmek istiyorum. Ne haber? Gökkuşağı Çalımı yapıyorum, cezalandırılıyorum. Küçük bir tokat için oyundan ihraç ediliyorum.”

    Gonzalez: Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir

    © Fotobank.ru/Getty Images /
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    Irkçılık iddialarını Twitter üzerinden reddeden Gonzalez, takım arkadaşlarıyla beraber fotoğrafını paylaşarak, “Irkçılığa yer yok. Temiz bir maçtı. Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir. İnanılmaz 3 puan” ifadeleriyle Neymar’a gönderme yaptı.

    Neymar: Sana saygı duymuyorum, karaktersizsin

    Alvaro’nun tweetini de yanıtsız bırakmayan Neymar, “Hatanı kabul edecek bir adam değilsin. Kaybetmek sporun bir parçası ama ırkçılık değil! Sana saygı duymuyorum. Karaktersizsin!” ifadelerini kullandı.

    Ne olmuştu?

    90 artı 6. dakikada Paris ekibinden Paredes ve Marsilya'dan Benedetto arasında başlayan tartışma büyüdü ve iki takım oyuncuları birbirine girmişti.

    Kavgaya da dahil olan Neymar, Marsilya'dan Alvaro Gonzalez'in kafasına vurmuştu.

    Daha önce sarı kartları bulunan Paredes ve Benedetto ikinci sarı kartla; Neymar, Kurzawa ve Amavi ise direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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    Etiketler:
    Irkçı, Futbol, Rakip, Deplasman, Maymun, Paris Saint-Germain
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