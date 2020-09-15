TFF ile Digiturk arasında yayın krizi büyüyor

Türk futbolunda son zamanlarda meydana gelen en büyük problemlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Digiturk, TFF ile pazarlık masasına oturdu ve büyük bir indirim yapmasını talep etti.

Sözcü'de yer alan habere göre 2020-21 sezonu için ödenmesi gereken yüzde 25'lik peşinatın henüz yatırılmaması krizdeki ikinci perdeyi ortaya çıkardı. Digiturk'e bu nedenle ihtarname gönderen TFF, ikinci ihtarı çekti. Üçüncü ihtar çekildiğinde TFF'ye haklı fesih hakkı doğacak.

TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi en çok kulüpleri etkiyor. Süper Lig'deki birçok kulüp, banka borçlarına naklen yayın gelirlerini temlik etmiş durumda. Ödemeyi zamanında alamayan kulüplerin borçları azalmıyor ve faiz yükü artıyor.

Maçların yeniden başlama tarihine kadar askıya alınmıştı

Koronavirüs salgını ligleri erteletince, ekonomik olarak pamuk ipliğine bağlı kulüpler iyice sıkıştı. Futbolun oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports'u bünyesinde barındıran Digiturk, federasyona ve kulüplere maçların yeniden başlayacağı tarihe kadar ödemeleri askıya aldıklarını bildirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda ise mart ayının ilk üç ayına dair ödemelerin yapılmadığı ayrıca bu kez fedakarlık yapması gereken tarafın Digiturk olduğu dile getirilmişti.

23 maçın ödemelerinin yapılmadığı belirtilmişti

Sözleşme gereği TFF, kendisine 10 Nisan'a kadar yatması gereken parayı kulüplere gönderiyor. Kulüpler ise Süper Lig'de mart ayında oynanan 23 maçın ödemelerinin yapılmadığını savundu. Futbolcularına ödemeleri biriken Süper Lig ekipleri, söz konusu parayla kısa vadeli borçlarını kapatmayı planlıyordu. Konuyla ilgili TFF'nin de sesiz kalması tepkiyi arttırıyor.

Digiturk: Eksik ödeme yok

Digiturk, TFF ile yaptığı anlaşma neticesinde lisans anlaşmasının geçici bir süre ile durdurulduğunu belirterek eksik ödeme olmadığını bildirmişti. Açıklama şöyleydi: