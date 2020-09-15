Kendisine verilecek cezayı kabul edeceğini açıklayan Neymar: Aptal gibi davrandım

Paris Saint Germain - Marsilya maçında yaşanan kavganın ardından Marsilya oyuncusu Gonzalez'in kendisine ‘maymun’ diyerek ırkçılık yaptığını iddia eden PSG’li Neymar, verilecek cezayı kabul edeceğini belirtti. “Gonzalez bir aptaldı. Ancak ben de aptal gibi davrandım” ifadelerini kullanan Neymar, “Irkçılık var ve onu durdurmamız lazım” dedi.

Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçın son anlarında yaşanan kavganın yankıları sürüyor.

Rakip takımın oyuncularından Alvaro Gonzalez'in kendisine ‘maymun’ dediğini öne süren Brezilyalı yıldızı Neymar, bu sefer Instagram hesabı üzerinden konuya ilişkin uzun bir açıklama yaptı.

Kendi kulübünden de ‘güçlü destek’ gören dünyanın en pahalı oyuncusu olan Neymar, Fransa ligi disiplin komisyonu tarafından kendisine verilecek cezayı kabul edeceğini açıkladı:

Dün isyan ettim. Beni rencide eden birine vurmak istediğim için kırmızı kartla cezalandırıldım.

‘Agresiflik, hakaret, küfür oyunun parçasıdır’

İş başındakilerin bir şey yapmayacağını anladığımdan dolayı bir şey yapmadan ayrılamayacağımı düşündüm, gerçeği fark etmedim ya da görmezden geldim. Bizim sporumuzda agresiflik, hakaret, küfür oyun ve rekabetin parçasıdır. Şefkatli olamazsın. Bu adamı kısmen anıyorum, hepsi oyunun bir parçası. Ancak ırkçılık ve tahammülsüzlük kabul edilemez.

Görmezden mi gelseydim? Henüz bilmiyorum... Bugün daha sakin bir kafayla 'Evet' diyorum ama elbette ben ve arkadaşlarım hakemlerden yardım istedik ancak görmezden gelindik.

Cezamı kabul ediyorum çünkü temiz futbol yolunu izlemem gerekiyordu. Diğer taraftan beni rencide eden suçlu da cezasını çeker.

‘Irkçılık var ve onu durdurmamız lazım’

Irkçılık var. Var ancak onu durdurmamız lazım. Bu kadar yeter. Yeter.

(Gonzalez) O bir aptaldı. Ancak ben de kendimi işin içine soktuğum için aptal gibi davrandım.

Marsilya, Gonzalez'e sahip çıktı

Öte yandan, Marsilya, ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı.

Marsilya'dan yapılan açıklamada, "Alvaro Gonzalez, takım arkadaşlarının da onayladığı üzere, kulübe katıldığından beri günlük davranışlarıyla ırkçı olmadığını göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Neymar ve Gonzalez arasında yaşanan olaya ilişkin yapılacak soruşturmaya her türlü desteğin verileceği de belirtildi.

Neymar, rakibi Alvaro Gonzalez'e vurup kırmızı kart gördüğü olaylı Marsilya maçı sonrası rakibinin kendisine maymun diyerek ırkçılık yaptığını iddia etmişti.