Anadolu Efes'te iki yeni pozitif vaka

Anadolu Efes, A takım kafilesinden iki kişinin ynei tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir.
Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."
Anadolu Efes Spor Kulübü Bilgilendirmesi pic.twitter.com/BydGQkvWGG— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 15, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)