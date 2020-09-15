Anadolu Efes'te iki yeni pozitif vaka

Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes, A takım kafilesinden iki kişinin ynei tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir.

Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."