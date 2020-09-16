Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan 7 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Spor Kulübü, rutin olarak uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleriyle ilgili resmi internet sitesinde bilgi verdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Kovid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Kovid-19 pozitif tespit edilmiştir.
- Kovid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır."
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/fmHJZDTb7N— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 16, 2020
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