'Sosyal mesafe' ile maç yapan futbol takımı 37 - 0 mağlup oldu

Almanya'da SG Ripdorf / Molzen ile SV Holdenstedt arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasında koronavirüs protokollerine uygun bir şekilde oynayan Ripdorf 37-0 yenildi. Sahaya 7 oyuncuyla çıkan Ripdorf'un tutumunun 'protesto' amacı taşıdığı belirtildi.

Karşılaşmadan bir hafta önce Holdenstedt takımının maç yaptığı Eddelstorf'ta bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı durumun risk oluştruduğu ifade edildi. Ripdorf futbol takımının eşbaşkanı Patrik Ristow maçın ertelenmesi talebinde bulundu. Ancak talep as takımlarda kabul edilirken, PAF maçları için reddedildi.

Holdenstedt ekibinin tüm üyelerine yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıksa da Ripdorf bir maç için gerekli olan minimum oyuncu sayısı olan 7 kişiyle maça çıktı ve maçı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oynadı.

Patrick Ristow ESPN'e yaptığı açıklamada "Gönüllü olan yedi oyuncuya minnettarız, aksi takdirde kulüp maça çıkmadığı için 200 euro para cezasına çarptırılacaktı. Bu bizim için çok para, özellikle salgın döneminde" ifadelerini kullandı.

A German lower-league team suffered a 37-0 defeat after fielding just seven players in a bid to maintain social distancing during the match: https://t.co/9Gs9Qp7Exs pic.twitter.com/bH3MqIKcAg — ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2020

Ristow, "Oyun başladığında, oyuncularımızdan biri topu rakip takım oyuncularına verdi ve takımımız sahanın kenarına doğru ilerledi" dedi.

Patrick Ristow sözlerine şöyle devam etti:

"Holdenstedt oyuncuları anlamadı ama biz hiçbir şeyi riske atmak istemedik. Maçın geri kalanında oyuncularımız sadece sahada durdular. Maçın skoru sosyal medyada bir heyecan yarattı. Biz sahadaki tüm oyuncular için en iyi olana odaklandık."

Yaşanan duruma karşı mükemmel bir çözüm bulunmadığını söyleyen Ristow, "Holdenstedt'in de zarar görmemiş olmasını dileriz" dedi.