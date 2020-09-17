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    UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda

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    UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.

    UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu.

    İlk yarı

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi takımı karşısında deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

    15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.

    19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

    37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.

    Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

    İkinci yarı

    46. dakikada Neftçi skoru eşitledi. Makhmudov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Mbodj'i kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

    49. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Luyindama kafayla filelere yolladı: 1-2.

    56. dakikada Feghouli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Mammadov'un son anda müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

    63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

    Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray, organizasyonda 3. tura yükseldi.

    Etiketler:
    UEFA Avrupa Ligi, Neftçi, Galatasaray, UEFA
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