Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'da da 100. galibiyet. İkisi de bir araya gelmiş" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, 500. maçında galip geldikleri için gurur duyduğunu söyledi.

Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bugün mesele turu geçip evimize gitmekti. Oyuncu değişiklikleri hayatımızda olacak. Maç yeni bitti. Sabaha karşı İstanbul'a varacağız. Sabah antrenman yapıp pazar günü maça çıkacağız. Bu değişikliklere ihtiyacımız vardı.

- Neftçi bize yüksek tempoda cevap verdi. Kutluyorum onları. Başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız kadar doğal bir şey yok. Bugün burada başka bir netice olsa sürpriz olurdu. Karşımızda iyi ve ciddi bir takım vardı. Neftçi'nin komandolarına başarılar diliyorum.

- Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Her şey için de teşekkür ederiz. Bugün teknik direktör olarak 500. maçım. Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'da da 100. galibiyet. İkisi de bir araya gelmiş.