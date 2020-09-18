Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da Kovid-19 vakası: Kafile İstanbul'a gidemedi

Antalyaspor kafilesine bu akşam tekrar test yapılacak.

Dün yapılan testler sonucu neredeyse tüm takımın testleri pozitif çıktı.

Akşam yapılacak testin sonucuna göre Beşiktaş-Antalyaspor maçının durumu belli olacak.https://t.co/xKFrCI7qy2