Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da Kovid-19 vakası: Kafile İstanbul'a gidemedi

Süper Lig'in 2. haftasında yarın İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00’de İstanbul’a götürecek uçak, tespit edilen koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi. Kafile Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne dönüş yaptı.
Antalyaspor kafilesine bu akşam tekrar test yapılacak.— Övünç Özdem (@ovuncozdem) September 18, 2020
Dün yapılan testler sonucu neredeyse tüm takımın testleri pozitif çıktı.
Akşam yapılacak testin sonucuna göre Beşiktaş-Antalyaspor maçının durumu belli olacak.https://t.co/xKFrCI7qy2
Testlerde hata olabileceği ifade edilirken, tüm takıma İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelecek ekip tarafından yeniden test yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre, bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanabiliyor.
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