‘TFF Başkanı Özdemir, Başkurdistan’da yeni stadyum projesiyle ilgileniyor’

Ufa’da, 17 Eylül’de Başkurdistan Başkanı Radiy Habirov, Rus VTB bankasının Başkan Yardımcısı Yuriy Molçanov ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Ufa’da yeni futbol stadyumunun yapımı ele alındı.

Habirov, “Ufa’da şehre yakılır bir futbol stadyumu yok. Bütçede yapım için para yok, ama Türk inşaatçıların ve VTB bankasının imkanlı dikkate alındığında, ayrıcalıklı koşullara sahip ilginç bir proje hazırlanabilir” diye konuştu.

VTB Başkan Yardımcısı Yuriy Molçanov, stadyum yapımında vergi indirimlerini ve asgari faiz oranlarını içeren mali planı kullanmayı teklif etti.

Ayrıca Türk tarafının, inşaat malzemelerinin tedariki ve yapım sürecine Türk firmalarının katılması şartıyla VTB bankasına stadyum için kredi sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Böylelikle Başkurdistan’ın yeni stadyumun yapımı için bütçesinden tek sefere mahsus büyük para ödeme zorunluluğundan kurtulacağı kaydedilirken finansmanın Rus ve yabancı kredi kuruluşları tarafından karşılanacağı belirtildi.

Nihat Özdemir, spor tesislerinin yapımında geniş deneyime sahip olduklarını belirterek, şu anda Omsk şehrinde Avangar buz pistinin yapımını üstlendiklerini ve bu anlamda deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Radiy Habirov, Ufa Futbol Kulübü Başkanı Rostislav Murzagulov’a, Başkurdistan heyetinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapacağı ziyaret kapsamında Türk mevkidaşlarının spor tesisleri yapımındaki deneyimini inceleme talimatını verdi.

Yeni Ufa stadyumu, yıl boyunca sportif ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği Başkurdistan’ın tek mekanı olacak.