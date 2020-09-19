MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alper Potuk için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Transferin sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Mert, Alper Potuk'la takımın daha da güçlendiğini söyledi.
Alper Potuk Ankaragücümüzde 💪— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 19, 2020
🔗 https://t.co/dNzeTGKoKG#Ankaragücü pic.twitter.com/WdJ0X4X2GV
MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Potuk ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.
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