3'ü kaleci 16 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Bayburtspor'un maç erteleme talebi reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan tetkikler sonucunda 16 futbolcusu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bayburt Özel İdare'nin maç erteleme talebini reddetti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor'un pazar günü Elazığspor ile oynayacağı mücadele öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 personelinde olmak üzere toplam 23 pozitif vaka tespit edilmişti.

16 futbolcunun maça çıkamayacak olması nedeniyle yarın saat 15.00'te oynanacak mücadele öncesi TFF'ye başvurarak erteleme talep eden Bayburtspor'un isteği kabul edilmedi.

'TFF'nin bu yanlış ve akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz'

Oynatabilecek sadece 12 oyuncunun kaldığını ve kalecileri olmadığını açıklayan Bayburt Kulübü twitter üzerinden bir paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda Kovid-19 testi negatif çıkmış 12 futbolcu kalmış ve tüm kalecilerimizin testi pozitif çıkmışken, yarın oynanacak Elazığspor maçının ertelenme talebimizi reddeden TFF'yi bu yanlış ve akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz" denildi.