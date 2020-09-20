Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu tamamlanırken erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir birinci oldu.

Tarihi Yarımada'daki 21 kilometrelik koşunun startını İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş verdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan 47 elit sporcu, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışta erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Sezgin Ataç 1.03.16'lık derecesiyle ilk sırada yer alırken, Adel Mechaal 1.03.25'lik derecesiyle ikinci, Benard Cheruiyot Sang ise 1.03.51 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fatma Demir 1.13.17'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Daisy Jepto Kimeli 1.13.29 ile ikinci, Esma Aydemir de 1.15.40'lık derecesiyle üçüncü oldu. Yarış sonunda fenalaşan Fatma Demir, sedyeyle ambulansa taşındı ve burada tedavisi yapıldı.

Üst düzey pandemi önlemleri alınarak yapılan Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’a 2.500 sporcu katıldı. Tüm sporcularla birlikte altın kategorideki ilk yarışı birinci tamamlayan @istanbulBBSK sporcularımız Sezgin Ataç ve Fatma Demir’i ve sanal koşucularımızı tebrik ederim. pic.twitter.com/pZAbyI5ZAS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 20, 2020

Birinci olan sporcular 10'er bin lira para ödülü kazanırken, ikinci 8'er ve üçüncü de 4'er bin lira aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Can Akın Çağlar, Renay Onur, Fatih Keleş ve diğer yetkililer verdi.

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'na İstanbul BBSK damga vurdu!

Yarışta erkeklerde sporcumuz Sezgin Ataç 1,03,16 ile kadınlarda da sporcumuz Fatma Demir 1,13,17 ile birinciliği elde etti. pic.twitter.com/uCFqEJDWxh — İSTANBUL BBSK (@istanbulBBSK) September 20, 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda katılımcı sayısı 2500 kişiyle sınırlı tutuldu.

Yeni tip koronvirüsten dolayı sosyal mesafe kurallarına uyularak yarış gerçekleştirildi. Sporcuların 20, 200 ve 1000 metrelerini çıkarmalarına izin verildi. Atletlere, yarış sonunda yeni maskeleri verildi. Atletler ve yarışta görevli olarak çalışanlar HES koduyla alana girdi. Organizasyonda sadece Türk ve Türkiye'de yaşayan elit atletler yer alabildi.

Halk koşusuna katılan sporcular ise beşer saniye aralarla start aldı. Organizasyonda patenciler de yarıştı.