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    TFF Başkanı Özdemir: Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz

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    Spor
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle kulüplerin tedbir konusunda hassas olmaları gerektiğini belirterek, "Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" dedi.

    TFF Başkanı Özdemir, liglerin başlamasından,yayıncı kuruluşa, gündemdeki hakem eleştirilerinden takımların seyircili maç isteklerine kadar birçok konuda DHA'ya açıklamalarda bulundu. 

    Özdemir, "Liglerimiz başladı, Süper Lig takımlarımızı bu işlere çok dikkat ediyor, aynı şekilde 1'inci Lig takımlarımız da çok dikkat ediyor. Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig'de pandemiden dolayı bazı olaylar yaşıyoruz. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımları kamp yerlerini antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" diye konuştu.

    'Maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz'

    Takımların maçları seyircili oynama isteğine de değinen Özdemir, "Türkiye'de pandeminin seyrini hep birlikte takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz da bu işin üzerinde. Sürekli görüşme halindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu da bu işin üzerinde. Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yüzde 10 kapasiteli oynamasına da razı olduk ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsaade etmiyor. Önümüzdeki günlerde pandemi de bir rahatlama olursa görüşmelerimizi devam ettirerek bütün liglerimizi az da olsa, taraftarla hiç olmazsa localarımızı açarak liglerimize devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    'Yayıncı kuruluşla görüşmemiz sürüyor'

    Yayıncı kuruluşla yaşanan ödeme konusunda yakın zamanda çözülmesi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Özdemir, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sık sık görüşüyoruz, inşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.

    © AA /
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    Hakem hatalarının en asgari şekilde olması için çalıştıklarını söyleyen Özdemir,  "Maçlarımızı hem hakemlerimiz, hem de VAR yönetiyor. Bunun TFF 1'inci Ligi ve Msli.com 2'nci Lig, Misli.com 3'üncü Lig'i var ve buralarda da hakem olaylarına maalesef rastlıyoruz, olabilir onlar da insan, VAR'da görevli olanlar da insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her geçen hafta daha da iyi olacaklarına da inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Futbolun sıcak gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ve Misli.com'un alt liglere sponsor olmasının büyük bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Misli.com ile bir anlaşma yaptık. Hem isim sponsoru oldular, hem de maçları yayınlayacaklar. 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimiz için çok büyük bir avantaj. Bundan sonra Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig maçları daha güzel maçlar olacak. Oyuncular kendilerini motive edecekler, maçların yayınlandığını bilecekler. Kulüplerimiz de bunu istiyordu. Misli.com'da elini parmağını değil vücudunu taşın altına soktu ve gelip sponsor oldular ve onlarla beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Futbol, Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR, Sağlık Bakanlığı, Misli.com, Süper Lig, Koronavirüs, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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