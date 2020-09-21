Mourinho, Son'un röportajını ‘bastı’

Tottenham 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Southampton'ı 5-1 mağlup etti. Heung-min Son 4 gol kaydederken Harry Kane ise 1 gol atıp 4 asist yaptı.

NTV’nin aktardığı habere göre 4 gol atan Heung-min Son, karşılaşmanın ardından röportaj alanına gelerek demeç vermeye başladı. Bu esnada Son’un sözünü kenen takım menajeri Jose Mourinho, "Maçın adamı Harry Kane" dedi.

Man of the match - Son Heung-min? Jose Mourinho isn't having it 😂https://t.co/HozX03CuHY pic.twitter.com/EAsty4C4xz — BBC Sport (@BBCSport) September 20, 2020

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Son ise Mourinho ile yaşadığı bu komik anın ardından, "Harry ile çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Bu altıncı sezon, birbirimizi tanıyoruz. Sahada ve hatta saha dışında iyi bir ilişkiye sahibiz" ifadelerini kullandı.