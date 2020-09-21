Beşiktaş'tan Ahmet Çakar'a tepki: Beyaz TV ile ilişkilerimizi askıya aldık

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ve Beyaz TV ile ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski hakem Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Çakar'ın ifadelerinin edep ve eleştiri sınırlarını aştığı kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

"Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi amaç edinmesi gereken spor programlarında, olayların terbiye hudutları da aşılarak kişiselleştirilmesinin futbol kamuoyuna hiçbir faydası yoktur.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin teveccühüyle Başkanlık makamımızda bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi’nin kişilik haklarına saldırıda bulunan eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ilan eder, Türk Futbolunun marka değerini aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve söylemler oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin askıya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ahmet ​Çakar, siyah beyazlıların bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalacağını iddia etmiş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yönelik olarak da "Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir", "Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" ifadesini kullanmıştı.