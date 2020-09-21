Rıdvan Dilmen: Türkiye'de savcılıkların futbol camiasında 'Temiz Eller' operasyonu yapması lazım

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki Fenerbahçe- Hatayspor maçının ardından NTV canlı yayınında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Independent Türkçe'nin haberine göre Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Aziz Bey'i iyi tanırım, ben konuşursam farklı olur derdi bazen Fatih hoca da söyler. Kimseye saygısızlık yapmadan eleştiri yaparım. Bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı, daha önce MHK yönetimi kurulu görevi yapmış eski bir hakem MHK başkanı oldu. Benimde tanıdığım bir isim. Fakat bu durum farklı yorumlara neden oldu. 'Rıdvan Dilmen' sezonu olsun diye tweet atıldı. MHK başkanını diyelim ki ben getirdim, ne yaptılar hakemler daha iki hafta oldu.

-Türkiye'de savcılıkların futbol camiasında 'Temiz Eller' operasyonu yapması lazım. Temsilciler, Federasyon temsilcileri ve ben dahil gazeteciler araştırmadan geçirilmesi lazım.

-Bu arkadaş darbeyi kurtaran arkadaş var ya, Mehmet Aslan, Serdar Aydın’ın patronu. Mustafa Çalışkan bey de kitap yazıyor 15 Temmuz’da ilgili. İçeriğinde de İbrahim Bayram’ın bize anlattığını ona da anlatmış gibi. 14 Temmuz’da bu İbrahim Bayram arkadaş yurtdışına gidiyor. Korkak ödlek, 16’sında Çorlu’ya geliyor. Türkiye’de kahraman gibi dolaşıyor. Devlet bunu buluyor. Şunları hemen yollayın diyor. Bunlar gidiyor, çete dağılıyor. Ekmekleri de gidiyor. Bunları kamufle etmek için.

-6 ay verirse mesele yapmayacaklar. Derken tuzağa düşenler de oluyor. Sayın Bakanım, sizi de uyarmış olayım. Saygılar sunarım ama sizi çok sevdikleri için koymuyorlar. O arkadaşların gazetelerinde en çok çıkan sizsiniz, çünkü sizin yanınında Refik Kağan’ı soktular. Bu arkadaş, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden arkadaştır. Vatan haini, FETÖ sevdalısıdır. Bu arkadaşla yürümeye hakkınız yok. O Refik Kağan da bu çetenin üyesi. O zaman Beyaz TV’de Rasim Ozan Kütahlı’yı bize anlatıyorlardı. Rasim Ozan Kütahyalı, sen FETÖ sevdalısıydın. Boşnaklar meselesi var, biz niye tepki göstermedik ona. İlle konuşmak için Boşnak mı olmalı. Şimdi Osman Gökçek’in kanalında çıkıyor. Cumhurbaşkanı duyarsa saniye çıkmaz. Ama izleyenler Cumhurbaşkanı’na yazıyor. Sizler, Türk sporunun mikrobusunuz. Darbe başarılı olmayınca maske taktığınız. Şimdi Galatasaraylılar ve Türkiye’deki herkes iyi izlesin beni. Fatih hocamız ile ayrıldığı günden beri görüşmüyoruz. Hocamı severim, küs oluruz ama gece kaçta evine gitsem, çayını içerim. Damatları bana bir şeyler yazmıştır. Gidişini Cumhurbaşkanı’na bağladılar."