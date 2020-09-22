VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

VakıfBank Kulübü'nden yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

Açıklamada, "A Takım Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.