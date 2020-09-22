Turkuvaz Medya Grubu: Rıdvan Dilmen kamuoyu önünde özür dilemelidir

Turkuvaz Medya Grubu, NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yönelik olarak "Grubumuz ve üst yönetim kadromuza yönelik tüm mesnetsiz suçlama ve haksız iddiaları sebebiyle kamuoyu önünde özür dilemelidir" çağrısında bulundu.