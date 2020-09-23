Irkçılığa maruz kaldığını iddia eden Neymar aynı suçlamayla karşı karşıya

Paris Saint Germain - Marsilya karşılaşmasının son anlarında yaşanan kavgadaki ırkçılık suçlamalarına bir yenisi eklendi. Maçta ırkçılığa maruz kaldığını iddia eden Neymar’ın Japon futbolcu Hiroki Sakai'ye yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçında ırkçılığı maruz kaldığını iddia eden Brezilyalı futbolcu Neymar hem ırkçılık hem de homofobik ifade kullanmakla suçlanıyor.

Brezilya medyasında yer alan habere göre Paris Saint Germain, 5 kırmız kartın çıktığı olaylı maçın ardından yetkililere bir video gönderdi. Kulübe göre dudak okuma uzmanlarının incelediği videoda Marsilya oyuncusu Alvaro Gonzalez'in Neymar'a yönelik ırkçı ifadeler kullandığı doğrulanıyor.

Football: Neymar accused of calling Hiroki Sakai 'a Chinese s***' as PSG hand in video footage to Ligue 1 https://t.co/08xyi6ps8Q — The Straits Times (@STcom) September 22, 2020

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Globo TV'ye konuşan üç Brezilyalı dudak okuma uzmanı, Fransız kanalı Telefoot'ta yayımlanan videoyu izledikten sonra Gonzalez'in Neymar'a 'Mono' (Maymun kelimensin İspanyolcası) dediği konusunda hemfikir olsa da İspanya'dan bazı uzmanlar tam tersi görüşte.

İspanyol basını: Japon futbolcuya 'Çinli ....' dedi

İspanya basınında çıkan haberlerde ise asıl Neymar’ın Gonzalez'e homofobik, Japon rakibi Sakai'ye yönelik de ırkçı ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İspanyol radyosu Cadena COPE'un ortaya attığı iddiaya göre Neymar aynı maçta Marsilya'nın savunma oyuncusu Hiroki Sakai'ye ‘Çinli…’ dedi. Daily Mail gazetesi Marsilya’nın aslında bununla ilgili 'kanıtları' olduğunu aktardı.

Fransa Futbol Disiplin Kurulu, maçta çıkan kavgadan dolayı Neymar'a 2 maç ceza vermiş, ırkçılık iddialarıyla ilgili de soruşturma açılacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Maçın 90+7. dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular takımca birbirine girmeye başlamış ve tam bir arbede yaşanmıştı. Olaylar sonunda maçın hakemi toplamda 5 oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Kart gören oyuncular Jordan Amavi, Layvin Kurzawa, Dario Benedetto, Leandro Paredes ve Neymar olmuştu.

Bunun ardından Neymar, Gonzalez'in kendisine "O.. ç... maymun" dediğini iddia etmişti.