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    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: TRT üst yönetiminden biri aradı, '400 bin TL, Ersin Düzen'in maaşı değil programı için ödenen para' dedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202009231042900266-fatih-altayli-trt-ust-yonetiminden-biri-aradi-400-bin-tl-ersin-duzenin-maasi-degil-programi-icin/

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor yorumcusu Ersin Düzen'e ayda 500 bin TL ödendiği iddiasıyla ilgili olarak TRT üst yönetiminden bir kişinin kendisini aradığını söyledi. Altaylı, bu kişinin "2017 yılında ayda 400 bin TL+KDV aldığı doğru bir bilgidir. Ancak bu Düzen’in maaşı değil program için bir ayda ödediğimiz para idi" dediğini aktardı.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL aldığı iddiasına ek olarak yeni bir köşe yazısı kaleme aldı.

    Sözlerine "TRT’de spor programı yapan Ersin Düzen’in KİT komisyonunda gündeme gelen ve benim de oradan yola çıkarak dillendirdiğim geliri ile ilgili olarak dönemin TRT üst yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen biri aradı ve bilgi verdi" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

    'Fatih Bey, Ersin Düzen’in TFF’den kaç lira maaş aldığını bilemem ama TRT’de yapmakta olduğu program için 2017 yılında ayda 400 bin TL+KDV aldığı doğru bir bilgidir.

    Kendisi ile yapılan anlaşma böyleydi.

    Ancak bu Düzen’in maaşı değil program için bir ayda ödediğimiz para idi. Buna diğer katılımcıların aldığı telifler ve programın hazırlanmasında yapılan harcamalar dahildir. Ersin Düzen fatura karşılığı bu parayı bizden alırdı. Teknik altyapıyı yani kamera, varsa montaj falan gibi işler TRT imkanları ile biz sağlardık.'

    Bunun üzerine sordum.

    'Peki katılımcılara ve teknik ekibe ne verirdi?'

    Aldığım yanıt şu oldu:

    'Biz onları bilemeyiz. Bizim anlaşmamız aylıktı. Ayda bazen 4 bazen 5 program olurdu. Kaç program olursa olsun biz 400 bin TL artı KDV sabit ücret vereceğimiz hususunda anlaşmıştık zaten. Program başı 100 bin TL’yi program arkadaşlarına nasıl bölüştürürdü bilmeyiz. Ancak konu TBMM’de gündeme gelince kendisinden TRT yönetimi olarak detay döküm istemiştik. Galiba şahsına aldığı para aylık 140 bin TL idi. Ancak açık söyleyeyim bu bizi ilgilendiren bir şey değildi. Biz program için ayda 400 bin TL artı KDV ödüyorduk. Tüm bu bilgiler TRT muhasebe kayıtlarında zaten mevcuttur.'

    Değerli okurlar.

    Özel sektörde, kimin ne para kazandığı beni hiç ilgilendirmez.

    Ama kamu televizyonunda vatandaşın vergileri ile kime ne ödendiği herkesi ilgilendirir.

    İngiltere’de Gary Lineker’ın BBC’den aldığı ücret de çok tartışıldı mesela.

    Üstelik Lineker’in İngiliz Futbol Federasyonu’nda danışmanlık görevi de yoktu."

    Ne olmuştu?

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen'in TRT'den ayda 400 bin TL, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) da 100 bin TL aldığını ileri sürdü. Düzen ise aynı gün bu iddiaya canlı yayında tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

    "Bırak ayda 500 bin TL'yi. Kim bu parayı kazanıyor? Bugün benim son yayınım olsa dahi ben bu ülkede onurumla yaşadım. Ben bu ülkede lekem olmadan yaşadım. Anamın, babamın dualarıyla, tırnağımla kazıya kazıya geldim. Benim meslek kariyerim 1992'de başladı. 4 sene üniversite okudum. Birilerine iftira atarak yok edemezsiniz. Bu benim son yayınım olsa bile ben bu konuşmayı yaptım. Bende bu yürek var. Burama geldi artık. Sürekli insanlar birbirlerine iftira atıyor."

    TRT Spor da konuya ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada Düzen'e aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödendiğini duyurdu. Kanalın açıklamasında "Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir. İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir" ifadesine yer verildi.

    Etiketler:
    Medya, Spor, Maaş, TRT, TRT Spor, Stadyum, Ersin Düzen, Fatih Altaylı, Habertürk gazetesi, Habertürk TV
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