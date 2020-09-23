TFF'den MHK'ya destek açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili olarak bir destek açıklaması yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama, "Son günlerde çeşitli yayın organlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yönetim kurulu üyesinin hakem atamaları ile ilgili MHK'yı etkilediğine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir" ifadesiyle başladı.

Açıklama şöyle devam etti: