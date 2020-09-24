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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

    Beşiktaş, penaltılar sonucunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

    İlk yarı

    15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

    34. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

    42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

    42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    İkinci yarı

    57. dakikada Rio Ave gole yaklaştı. Mane'nin soldan yaptığı ortaya Moreira kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

    79. dakikada Tarantini'nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Geraldes'in vuruşunda top auta gitti.

    83. dakikada soldan gelişen atakta Mane dar açısına rağmen kafayla topa vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    85. dakikada Rio Ave'nin golü geldi. Mane'nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

    90. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Gökhan Töre'nin parasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

    Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

    Uzatma

    105. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    114. dakikada Gabrielzinho sol taraftan kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Montero'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Rio Aveli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunda Hasic kaleye giden topa ayak koydu.

    117. dakikada Mensah'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

    120+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Mane'nin vuruşunda Utku Yuvakuran son anda kaleye giden topu çıkardı.

    Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

    Penaltılar

    Beşiktaş'ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı.

    Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

    Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

    Etiketler:
    UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş
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