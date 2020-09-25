Messi'den Barcelona'ya Suarez tepkisi: Daha iyi bir uğurlamayı hak ediyordu

Barcelona'dan ayrılamayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan takım arkadaşı Luis Suarez nedeniyle kulübüne sert tepki gösterdi. Messi, Suarez'in 'daha iyi bir uğurlamayı hak ettiğini ama kulübün tavırlarına artık şaşırmadığını' söyledi.