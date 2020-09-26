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    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı'dan Ersin Düzen'e tepki: Adam TBMM’ye veya başkasına değil, nedense bana meydan okudu

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202009261042917695-fatih-altaylidan-ersin-duzene-tepki-adam-tbmmye-veya-baskasina-degil-nedense-bana-meydan-okudu/

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor yorumcusu Ersin Düzen'le yaşadığı tartışmayı değerlendirdi. Altaylı, "Ben Ersin Düzen’in şirketine TRT’den ayda 400 bin TL ödendiğinin TBMM kayıtlarında yer aldığını yazdım. Adam TBMM’ye veya başkasına değil, nedense bana meydan okudu" tepkisini gösterdi.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Ersin Düzen' başlığıyla yayımlanan yazısında TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen ile yaşadığı tartışmaya değindi.

    Sözlerine "Ben Ersin Düzen’in şirketine TRT’den ayda 400 bin TL ödendiğinin TBMM kayıtlarında yer aldığını yazdım. Adam TBMM’ye veya başkasına değil, nedense bana meydan okudu" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

    "Sonuçta ortaya çıktı ki, 2017 yılında TBMM kayıtlarına girmiş Düzen’e yapılan 400 bin TL artı KDV ödemeler.

    Daha sonra TRT Ersin Düzen’in program başına 34 bin 370 bin TL aldığını bildirmiş Meclis’e.

    Ayda 4 program olsa 4x34 bin.

    Ayda 140 bin TL.

    2017 ortalama dolar kuru 40 bin dolar.

    Aynı TRT şimdi Düzen’e 26 bin TL verdiğini söylüyor.

    Yani 3 bin 700 dolar.

    4 yılda maaş bayağı gerilemiş anlaşılan.

    Real olarak on binde birine düşmüş.

    TL bazında 5’te birine.

    Ya o zaman gereksiz fazla veriyorlardı ya bugün çocuğun hakkını yiyor TRT?

    Tabii şeffaf olmayan bir ülkede TRT’nin verdiğine inanmak dışında bir seçeneğimiz olmadığı bir durumda.

    Ancak Rıdvan Dilmen’in iddia ettiği bir konu hala açıkta kaldı.

    'Ersin Düzen isimli TV programcısı ve TRT çalışanı Türkiye Futbol Federasyonu’nda ne arıyor ve oradan kaç lira maaş alıyor?'

    Aktif bir futbol yorumcusu nasıl olur da Futbol Federasyonu’nda danışmanlık yapar?

    Yorumculuk yapacaksa federasyonda görev alamaz, federasyonda görev alacaksa yorumculuğu en azından federasyonda görev aldığı süre boyunca bırakır.

    Bu konuda ne Düzen’den ne de Federasyon’dan çıt çıkmıyor."

    Ne olmuştu?

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı'Stadyum' programının moderatörü Ersin Düzen'in TRT'den ayda 400 bin TL, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) da 100 bin TL aldığını ileri sürdü. Düzen ise aynı gün bu iddiaya canlı yayında tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

    "Bırak ayda 500 bin TL'yi. Kim bu parayı kazanıyor? Bugün benim son yayınım olsa dahi ben bu ülkede onurumla yaşadım. Ben bu ülkede lekem olmadan yaşadım. Anamın, babamın dualarıyla, tırnağımla kazıya kazıya geldim. Benim meslek kariyerim 1992'de başladı. 4 sene üniversite okudum. Birilerine iftira atarak yok edemezsiniz. Bu benim son yayınım olsa bile ben bu konuşmayı yaptım. Bende bu yürek var. Burama geldi artık. Sürekli insanlar birbirlerine iftira atıyor."

    ​TRT Spor da konuya ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada Düzen'e aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödendiğini duyurdu. Kanalın açıklamasında "Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir. İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir" ifadesine yer verildi.

    Etiketler:
    Maaş, Medya, meydan okuma, TRT Spor, TRT, Ersin Düzen, Fatih Altaylı
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