Aboubakar: Beşiktaş sayesinde parladım, bugünkü ben oldum

Beşiktaş, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Vincent Aboubakar'ın transferini bir video ile duyurdu. Videoda Aboubakar'ın "Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım" ifadesine yer verildi.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar dün 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Kamerun golcünün transferini sosyal medyada yayınlanan bir video ile açıkladı. Videoda sözlerine yer verilen Aboubakar şu ifadeleri kullandı;

"Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutluyum. Burası, Avrupa'daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada yaşadım. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kazandığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a geri döndüm."

28 yaşındaki futbolcu 2016-17 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymiş ve ve çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asiste imza atmıştı.

🦅 Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar! pic.twitter.com/hStshjmKyQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020

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