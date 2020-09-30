Dier'ın 'ihtiyaç molası' maça damga vurdu

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Eric Dier, bitime 15 dakika kala aniden çıkış tüneline doğru koşarak soyunma odasına yöneldi.

NTV Spor'un aktardığına göre, izleyenler İngiliz futbolcunun oyundan çıktığını düşünürken, teknik direktör Jose Mourinho’nun Dier’in peşinden koşması kafaları karıştırdı.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match 🚽



So he ran after him! 🤣#TOTCHE



🎥 @DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

Dier’ın koşusunun nedeni maçın ardından ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, tuvalete yetişmek için soyunma odasına koştuğunu açıkladı.

Yıldız oyuncu maçın ardından takım arkadaşı Eric Lamela'nın 'maçın oyuncusu ödülü'nü soyunma odasında klozetin üzerine koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

View this post on Instagram The real M.O.M A post shared by Eric Dier (@ericdier15) on Sep 29, 2020 at 2:27pm PDT

Mourinho ise maç takviminden şikayetçiydi. Portekizli teknik adam, 48 saatte 2 maça çıkan oyuncularının tuvalete gitmek için zaman bulamadıklarını söyledi.

Mourinho, yaşananlar sonrasında yaptığı açıklamada "48 saat içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Dier ise, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız" diye konuştu.