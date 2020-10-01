Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 'paraşütlü meşale' soruşturması: 7 şüpheli gözaltına alındı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya 'paraşütlü meşale' atılması olayı ve sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Türk Telekom Stadı'nın dışından atılan ve sahaya düşerek karşılaşmanın durmasına yol açan "Paraşütlü Meşale" nedeniyle ve sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle Galatasaray taraftarı oldukları iddia edilen toplamda yedi kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi'nin stadın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Spor Şube Polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık karşılaşmayı durdurmuş, meşale sahanın dışına alındıktan sonra ise mücadele devam etmişti.

Galatasaray'a para cezası

Öte yandan, TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta stat dışından sahaya yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca 'takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar aldı.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.