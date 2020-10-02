Gençlerbirliği'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

4 Ekim'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde bazı futbolcu ve personellerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlarının geldiği belirtilerek, "İki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" denildi.