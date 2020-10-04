Beşiktaş'ta düşüş sürüyor

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın sahaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Boyd ve Aboubakar ilk 11'yle çıktı.

Geçen haftaki İttifak Holding Konyaspor maçın kadrosunda 6 değişikliğe giden Yalçın, Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çekti, bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Vodafone Park'taki maçta başkent ekibine galibiyeti getiren gol 8. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi.