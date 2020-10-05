Ibrahimovic, kendine aldığı doğum günü hediyesini paylaştı: Mutlu yıllar Zlatan

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen İsveçli oyuncu Zlatan Ibrahimovic, 39 doğum gününde kendine hediye olarak Porsche araba aldı. Kendine hediyesini Instagram hesabından paylaşan Ibrahimovic, kendine mutlu yıllar da diledi.

39. doğum gününü kutlayan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabı üzerinden kendine hediye aldığını açıkladı.

Geçen ağustosta Milan’la sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, 44 milyon takipçisi olan Instagram hesabından kendine aldığı Porsche 911 model arabanın fotoğrafını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Happy Birthday to Zlatan Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Eki, 2020, 4:30öö PDT )

Karantinada olduğu için henüz kullanamadı

Fotoğrafın altına "Mutlu yıllar Zlatan" notunu da düşen İsveçli oyuncunın Kovid-19 karantinasında olduğundan dolayı şu an yeni arabasını kullanamadığı belirtildi. Ibrahimovic geçen ay koronavirüse yakalanmıştı.

Büyük bir araba koleksiyoncusu

Ibrahimovic’in lüks garajında F430 Spider, SP2 Monza ve Ferrari Enzo gibi diğer birçok Ferrari modelinin olduğu da ifade edildi.

İlk defa yapmıyor

İbrahimovic, ilk defa kendine araba almıyor. Daha önce de kendine araba alan İsveçli yıldız, geçen seneki doğum gününde 1.5 milyon euro değeri olan Ferrari Monza SP2 model araba almıştı.