Formula 1 İstanbul Grand Prix'si seyircisiz olacak

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek Formula 1 İstanbul Grand Prix'si ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada "İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" dendi.

“Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılmasına yönelik



Basın Açıklaması



🔗https://t.co/0yQN0DiRry pic.twitter.com/711wINi2hD — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 5, 2020

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