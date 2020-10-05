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    Arsenal'in takım maskotu Gunnersaurus

    Arsenal 27 yıllık maskotu Gunnersaurus’un görevine son verdi

    © AFP 2020 / ADRIAN DENNIS
    Spor
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (468)
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202010051042970175-arsenal-27-yillik-maskotu-gunnersaurusun-gorevine-son-verdi/

    Arsenal, 27 yıldır maskotu Gunnersaurus'a hayat veren çalışanını bütçe kesintisi yapmak zorunda olduğu için işten çıkardı. Üzücü haber taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Gunnersaurus’un seyircilerin statlara dönmesinden sonra yeniden göreve başlayacağı duyuruldu.

    İngiltere Premier Lig devi Arsenal bütçe kesintisi yapmak için maskotu Gunnersaurus’a 27 senedir hayat veren çalışanını işten çıkardı. Yıllar içinde, özellikle minik taraftarlarla inanılmaz bir etkileşime giren maskotun işine son verilmesi İngiltere’de tepki topladı.

    Skor’dan Ümit Genç’in derlediği habere göre, 1993 yılından bu yana Gunnersaurus kostümüyle sevilen bir sembol yaratan Jerry Quy isimli personel maliyet düşürme planlaması nedeniyle görevinden alındı.

    Kovid-19 salgını nedeniyle seyircilerin alınmadığı Emirates’e veda etmek zorunda kalan Gunnersaurus kulüp için bir maskottan çok daha fazlasıydı. İngiliz kulübünde bir ikon haline gelen Gunnersaurus yıllardır sadık bir çalışan olarak görevine devam etmiş ve en az futbolcular kadar popüler hale gelmişti.

    Gereksiz bir maliyet olarak görüldü

    © REUTERS / Catherine Ivill
    İngiltere Federasyon Kupası Arsenal'in
    Ağustos ayında 55 personelini işten çıkaran Arsenal Kulübü yarı zamanlı çalışan Jerry Quy’ı o listeye dahil etmemişti. Ancak seyircilerin hala statlara dönememiş olması nedeniyle Gunnersaurus gereksiz bir maliyet olarak görüldü.

    Arsenal’in mali tablosunda Emirates Stadyumu’ndan gelen maç günü geliri çok büyük bir kalemdi. Ayrıca konserlerin ve futbol dışı etkinliklerin de salgın nedeniyle rafa kalkması Topçular’a büyük zarar verdi.

    Transfere 36 milyon euro harcandı

    Premier Lig’de maaş kesintisini ilk uygulayan takım olan Arsenal futbolcu ödemelerinde ilk olarak yüzde 12.5 kesinti yaptı. FA kupasını kazanarak Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan Arsenal’de daha sonra bu rakam yüzde 7.5’a çekildi.

    Ancak bir taraftan da yaz transfer sezonunda şu ana kadar toplam 36 milyon Euro harcama yapıldı. Bu sezon 5 transfere imza atan Arsenal Lille’den transfer ettiği stoper Gabriel için 26 milyon Euro, Flamengo’dan gelen diğer stoper Pablo Mari’ye 8 milyon Euro ve Dijon’dan aldığı kaleci Rúnar Alex Rúnarsson’a 2 milyon Euro bonservis ödedi.

    Southampton’ın sağ beki Cédric Soares ve Chelsea’den Willian bedelsiz olarak kadroya dahil edildi. Bunlara karşılık sadece kalecisi Emiliano Martínez’i Aston Villa’ya satan Arsenal 17.4 milyon Euro gelir elde etti ve 18.3 milyon Euro eksi yazdı.

    Oynamayan Mesut Özil haftalık 350 bin pound alıyor

    UEFA’nın, 2018 yılı finansal takvim yılı için yıllık maaş bütçesi en yüksek kulüpler listesinde Arsenal 271 milyon Euro ile 9. sırada yer alıyordu.

    Mesut Özil
    © AFP 2020 / BEN STANSALL
    Mesut Özil: Arsenal'de oynamak önceliğim
    An itibariyle kulübün en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil olarak biliniyor. Haftalık 350 bin pound kazanan Özil’e indirim teklif edilmiş ancak yıldız oyuncu bu isteği geri çevirmişti. Maaş indirimine yanaşmayan Özil yeni sezonda hala kadroya alınmıyor. Yıllık kazancı 18 milyon sterlini geçen Mesut Özil’in yanı sıra takımın diğer yıldızı Aubameyang birkaç hafta önce haftalık 250 bin sterlin alacağı 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Maç için kardeşinin düğününü kaçırdı

    Arsenal taraftarları maliyet kısıtlaması nedeniyle maskot Gunnersaurus’un görevine son verilmesine sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Yıllık maliyetinin 30 bin Sterlin olduğu belirtilen Gunnersaurus’a hayat veren personel Jerry Quy’ın daha önce bir maçı kaçırmamak için kardeşinin düğününe bile gitmediği söyleniyor. Kulüp için yaptığı fedakârlıklar ile çok sevilen bir karaktere dönüşen ve yıllarca sembol isimler Thiery Henry, Arsene Wenger ile çalışan Gunnersaurus’un ayrılışı büyük üzüntüyle karşılandı.

    Seyirciler maçlara katılmaya başladıktan sonra geri dönecek

    Londra temsilcisi, Quy’un seyircilerin statlara dönmesinden sonra yeniden göreve başlayacağını duyurdu.

    1993 yılında Arsenal’in açtığı maskot yarışmasını çizdiği dinozor resmiyle kazanan Peter Lovell isimli taraftar, Gunnersaurus’un yaratıcısı olarak biliniyor. 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminden esinlendiği düşünülen küçük Peter yıllar içinde sembolleşecek bir maskota böylece hayat veriyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (468)
    Etiketler:
    Seyircisiz maç, Bütçe kesintisi, Koronavirüs, Mesut Özil, Maskot, Arsenal
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