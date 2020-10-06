Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men ve para cezası

Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Eyigüngör'ü 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki sanık Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan söz alarak, "Dosya kapsamında göre, müvekkilimin isnat edilen suçu işlemediği, eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğu bellidir. Aziz Yıldırım suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır. Olay anında ve sonrasında müvekkilim tehdit edilmiştir. Müvekkilimin beraatine, diğer sanığın ise en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Eyigüngör hakkında beraat

Davayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Eyigüngör hakkında ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da, her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut deliller elde edilemediğinden beraat kararı verdi.

Müşteki sanık Yıldırım’ın Eyigüngör’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçunu işlediği sabit olduğundan Yıldırım'ın 6 bin lira adli para cezası ödemesine hükmedildi. Mahkeme, Yıldırım’ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyretmesinin yasaklanmasına karar verdi.