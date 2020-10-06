Sevilla, Arsenal'in işten çıkardığı maskot Gunnersaurus'u 'renklerine bağladı'

Sevilla, Arsenal'in işten çıkardığı Gunnersaurus'u 'transfer ettiğini' açıkladı. Posta’nın aktardığına göre, muhtemelen şakadan ibaret olan anlaşmayı Twitter'dan duyuran Sevilla, Gunnersaurus'un Sevilla formalı ve şapkalı fotoğrafını paylaştı.
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! ⚪️🔴 #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020
'Gunnersaurus', ismini Arsenal'in lakabı olan 'Gunners'tan (Topçular) alıyor.
Ne olmuştu?
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Arsenal Kulübü, küçülmeye gitme kararı almış ve kulübün 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'un görevine son vermişti.
Maskotun gönderilmesi sebebiyle memnun olmayan Arsenalli taraftarlar, kulüpte birçok gereksiz masraf yapıldığını, Gunnersaurus'tan önce başka harcamaların kısılabileceğini belirten yorumlarda bulunmuştu.
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