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    Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202010061042979624-mustafa-cengizden-fatih-terim-ve-transfer-aciklamasi/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile yönetim arasında sorunlar olduğu iddialarına yanıt verdi. Harcama limitleri konusunda eleştirilerde bulunan Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün transfer planlamasını anlattı.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi.

    NTV Spor'un haberine göre Başkan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    -Florya ile sorunumuz yok. Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Hocamızla uzun süre masaya döktük her şeyi. Hocamızla her zaman görüşüyoruz. Hocamızın açıklamaları bizim için yeterli oluyor. Hocamız bir ikonik karakter. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için. Geçici de olsa yenilgiler insanları üzüyor.

    -Salı günü uyandığımda neden canım sıkılıyor. Takım yeniliyor. Hepimiz üzülüyoruz ama hiçbir sorun yok. Sorunun olmaması çok kötü bir şey. Aile hayatında camiada hiçbir sorun yoksa burada bir şeyler yanlış. Sorun olmalı. 

    'Mesleğimi soracak olursanız pompacılık değil, idareciyiz'

    -Bana mesleğimi soracak olursanız pompacılık değil, idareciyiz. Galatasaray Kulübü de yönetilmesi gereken bir oluşum hem de bir mali varlık. 6. transfer sezonuna girdiğimizde bir şeyi öğrendim. Eksikliğimi gördüm. Öğrendim ki Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonlukların dışında nasıl yaz ve kış olimpiyatları varsa, yaz ve kış transfer sezonları da var. Her transfer edilen oyuncuların sayısı ve harcanan meblağ konusunda mutlaka bizim çok daha fazla transfer etmemiz gerektiğini gördüm. 2018'den bu yana 54 futbolcuyu ihraç etmişiz. İçinde kiralık yolladıklarımız da var. Altın jenerasyon olarak bu isimleri birinci lig takımlarına gönderdik. 53. futbolcuyu transfer etmişiz, 38 futbolcuyu transfer etmişiz. Sakın yanlış anlamayın.

    'En çok transfer yapan şampiyon ilan edilsin'

    -En çok transfer şampiyonu olacaksa rakibimize verilsin. Türkiye'de limitlere uyan, kırmızı ışıkta duran, açık ve şeffaf olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlara uymayanlar ödüllendirilmeli şampiyon ilan edilmeli. İki kere. oradan da ödüllendirilmeli. Bizim gibi limitlere uyan takımlar cezalandırılmalı, yönetimleri bir kararname ile görevden alınmalı.

    -Bu ironiyi bıraktıktan sonra şunu net olarak söyleyeyim. Bizim göreve gelmemizin tek nedeni 157 milyon Euro'yu 11 futbolcuya harcamıştık. Bunu düzeltmeye geldik. UEFA, 147 milyon Euro cezalandırmamız. Biz bunu düzelttik. UEFA bizim ceza almamız için tekrar soruşturma açtı. CAS'A gittik. Türkiye'de ilk kez CAS'ta dava açtık. 147 milyon borç ne demek biliyor musunuz? Müthiş bir para. 1.5 milyon TL. Bunu temizledik. Buraya gelişimizin en büyük nedeni mali ve ekonomik açıdan kulübü düzlüğe çıkarmaktı. 10 yılda ilk defa, kayyum atanma tehlikesi olan kulübü kara geçirdik. Bütün bunlar unutuldu. Arada 2 şampiyonluk, toplam 28 şampiyonluk. Biz bu transfer döneminde sadece bonservise 680 milyon tl verdik.

    'Limitlerde yanılgı var'

    -Limitlerde müthiş bir yanılgı var. Neden limitleri kullanmıyorsun deniyor. Orda bütün maaşlar da dahil. Bizim bu konuda har vurup harman savuracak limitimiz yok. Bizim 60 milyon Euro bonservis artı maaş giderimiz var. Teknik kadro haklı olarak laf olsun torba dolsun diye transfer yapamayız. Etebo ayarında bir ortasaha istedik. Taraftar bize her şey diyebilir. İstifa edin diyebilirler. Anlayışla karşılıyorum. Kızmıyorum. Taraftar böyle şartlandırılmış. Siz de her tür hile yapın diyor. Biz öyle bir şey yapamayız. Bizden bunu istemeyin. Açıkça söylüyorum, Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Dürüstlük ve doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Galatasaray kültürü budur. Ama şunu söyleyeyim. Yani felek beni şahsen de buluyor. Eğer Galatasaray yolunda bir azametten dönersek ondan kahpesi olamaz.

    -Galatasaray bir dünya markası. Biz rastgele futbolcu alamayız. Paraları bastıramayız. Asla bizden böyle bir şey beklemesinler. Taraftar bizi istemese de, neye mal olursa olsun. Pandemi dönemi olmasa, 50 kere biz seçime giderdik. Biz bu laflara dayanamayız. Kurgulanmış laflara, sosyal medyadaki operasyonlara yüz vermeyiz. Neyse er meydanı onu isteriz. Hocamız da haklı olarak yüreği yanmış. Onları konuştuk. Uzatma da 5.5 dakika veriliyor. Oyun durmuş en az 8 dakika verilmeli. Tepkisine ben karışamam. Hocamızın tepkisi bu. O da isyan ediyor. Maç Pazartesi gününe alınamaz mıydı? Federasyon alamadı. Babanızın parasını harcar gibi kulübü borçlandırmak Galatasaray'ın harcı değil. Galatasaray'ın kültüründe bu yok.

    -Ben transfer konusunda şahsen başarısız olduğuma inanmıyorum. Menajerlere %90 verdiniz dediler. Beni ilgilendirmez. Bir futbolcu maliyeti 2. Bu 2'ye ben bakarım, onay veririm en baştan. Bu 2'nin, menajerle futbolcu arasında yüzde 90'ı menajeri alıyormuş beni hiç ilgilendirmez. Ben, benden çıkan paraya bakarım. Biz açıklıyoruz şeffaf olarak. Federasyona da veriyoruz açık ve net. Bazı gazeteciler mal bulmuş mağribi gibi buna yapışmasın, lütfen."

    Etiketler:
    Abdurrahim Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Transfer, Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Galatasaray
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