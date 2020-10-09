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    Galatasaray Başkanı Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202010091042998750-galatasaray-baskani-cengiz-secime-gitmek-istiyorum/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağan mali genel kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamadıklarını belirterek "Devletle yazışıyoruz, 'Bize yer gösterin' diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum" dedi.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

    NTV Spor'un aktardığına göre "Bizim iki kırmızı çizgimiz var; biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Ali Sami Yen'dir. Batıdaki kulüplerin tarihini incelediğimizde İngiltere hariç çoğunun yabancılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türk kulüpleri ise bu konuda önde" diyen Cengiz'in konuşmasının devamında şunlar öne çıktı:

    • "Bugün Türkiye'de en büyük parça biziz. Bu bir realite. Tüm istatistikler bunu gösteriyor. Bizler lokomotifiz. Üç takımın yanına bu konuda Trabzonspor'u da ekleyebiliriz.
    • Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durmalısınızdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse asla susmam.
    • Ben 20 tane oyuncu alır sonra da eyvallah der giderdim. 'Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz.
    • Bilim Kurulu 'Risk var' demiş. Şu anda buradayız, risk yok mu? Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım.
    • Beni ibra etmeyenlere saygı duyarım. Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum. Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Onların ne yaptığını anlatacağım. Yüzde 15 indirimi herkes kabul etti, onlar etmedi.
    • Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, 'Bize yer gösterin' diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum."
    Etiketler:
    Ali Sami Yen, Seçim, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, olağan genel kurul, Mali, Mustafa Cengiz, Galatasaray
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