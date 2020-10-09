Galatasaray Başkanı Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağan mali genel kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamadıklarını belirterek "Devletle yazışıyoruz, 'Bize yer gösterin' diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 115. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un aktardığına göre "Bizim iki kırmızı çizgimiz var; biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Ali Sami Yen'dir. Batıdaki kulüplerin tarihini incelediğimizde İngiltere hariç çoğunun yabancılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türk kulüpleri ise bu konuda önde" diyen Cengiz'in konuşmasının devamında şunlar öne çıktı: