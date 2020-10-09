Beşiktaş Başkanı Çebi, kulübün borçları için kendisinin ve annesinin evini ipotek ettirdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) takip sürecinde bulunan kulüpte oyuncuların alacaklarını kapatmak için çareyi annesinin ve kendisinin üzerine olan 4 evi ipotek ettirmekte buldu.

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle bu zorluklardan kurtulmaya çalışan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama zorunluluğu bulunan Beşiktaş'ın geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyordu.

Milliyet'ten Bilal Meşe'nin haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kişisel girişimleriyle oldu.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve salgının getirdiği mali zorluklardan dolayı nakit akışı iyice düşen Beşiktaş'ın bu krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.

Bunun üzerine Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, siyah-beyazlıları sıkıntıdan kurtardı.

Çebi, futbol takımını en kısa sürede ayağa kaldırmak için de devreye girecek. Siyah-beyazlıların patronu, artık tam gün mesaiyle Ümraniye’de olacak ve işlerini buraya taşıyacak.

Bu şekilde Teknik Direktör Sergen Yalçın’a destek verecek olan Çebi’nin akşama kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kalacağı öğrenildi.