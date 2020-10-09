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    futbol, süper lig, maç

    AA'nın analizi: Transferde oyuncu sayısı ve yaş ortalamasında Süper Lig'in Avrupa'da rakibi yok

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    Anadolu Ajansı'nın (AA) analizinde Süper Lig ekiplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine rağmen transfer yapmaktan geri durmadığı ifade edildi, oyuncuların yaş ortalamasının yüksekliğine dikkat çekildi.

    Anadolu Ajansı (AA), Süper Lig ekiplerinin yaz döneminde yaptığı transferlerle ilgili olarak bir analiz-haber yayınladı. 'Transferde oyuncu sayısı ve yaş ortalamasında Süper Lig'in Avrupa'da rakibi yok!' başlığını taşıyan haberde şu ifadelere yer verildi:

    "Futbolda yaz transfer dönemi, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) tamamlandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azalması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği harcama limitlerine rağmen Süper Lig takımları, transfer yapmakta geri durmadı.

    Alman internet sitesi 'Transfermakt'ın verilerine göre bu süreçte Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında en fazla transfer Süper Lig'de yapıldı. Bu süreçte kadroya dahil edilen futbolcuların yaş ortalaması dikkate alındığında Süper Lig bu alanda da başı çekti.

    Süper Ligde yer alan 21 takım, yaz transfer döneminde toplam 248 futbolcuyu kadrosuna kattı. Süper Lig'de yapılan transferlerin yaş ortalaması ise 26,6 olarak ön plana çıktı.

    Transfer sayısında lider

    Süper Lig, yaz transfer dönemini Avrupa'nın 5 büyük futbol ligine kıyasla oldukça hareketli geçirdi.

    Ligde bu süreçte toplam 248 transfer gerçekleşti. Söz konusu 6 ligde yapılan transferler dikkate alındığında İtalya Serie A, bu alanda Süper Lig'in ardından ikinci sırada yer aldı.

    Birinci transfer periyodunda Serie A'da toplam 212 transfere imza atıldı. Avrupa'nın diğer 3 büyük liginde ise Süper Lig ve Serie A'ya göre transfer dönemi daha sessiz geçti.

    Bu süreçte Fransa Ligue 1'de 138, İspanya La Liga'da 121 ve İngiltere Premier Lig'de 113 transfer yapıldı. Almanya Bundesliga'da ise kulüpler toplam 97 futbolcuyu kadrolarına dahil etti.

    Not: İngiltere Premier Lig takımları, 5-16 Ekim tarihlerinde sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabiliyor."

    Etiketler:
    yaş, Bundesliga, Premier Lig, Avrupa, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Harcama limiti, Transfer, Süper Lig
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