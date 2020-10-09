Galatasaray'dan futbolcu maaşlarıyla ilgili açıklama

© DHA Galatasaray Başkanı Cengiz: Seçime gitmek istiyorum , futbolcu maaşlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Kovid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."