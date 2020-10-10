Eski basketbolcu Nikola Pekovic hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

Sırp basınından Telegraf‘ın haberine göre eski EuroLeague şampiyonu Nikola Pekovic, koronavirüs etkisinin ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Haberde şu anda Karadağ milli takımının menajeri olan Pekovic’in, iki akciğerinde de iltihaplanma olduğu ve solunum cihazının yardımıyla nefes aldığı belirtildi.

Pekovic, Podgorica şehrinde 15 gün önce Kovid-19 semptomları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu süreç içerisinde ise durumu daha kötüleşti.