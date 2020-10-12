Çavuşoğlu, Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda şampiyon oldu

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına üçüncüsü düzenlenen 'Erdoğan Demirören Golf Turnuvası' bugün gerçekleştirilen son gün müsabakaları ile tamamlandı.
Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete'nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.
Mücadelelerin ardından düzenlenen ödül törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile iş ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3 kategoride birden şampiyonluğa ulaşıp turnuvanın kazananı oldu. Kategorilerin birincileri şöyle:
Ladies Cat A Winner : Elif Kırçuval
Men's Cat A Winner : Mevlüt Çavuşoğlu
Ladies Cat B Winner : İrem Üzmez
Men's Cat B Winner : Baha Telli
Men's Cat C Winner : Ali İncekara
Men's Cat D Winner : Sami Özdağ
Junior Academy Course Winner: Ali Evyap
Junior 18 Holes Winner : Kemal Dedeman
Men's Nearest To The Pin : Claus Lassen
Ladies Nearest To The Pin : Elçin Sönmez
Ladies Gross Winner : Beyhan Benardete
Ladies Longest Drive : Beyhan Benardete
Men's Longest Drive : Mevlüt Çavuşoğlu
Men's Gross Winner : Mehmet Kazan
Erdoğan Demirören Golf Cup 2020 Kazananı - Mevlüt Çavuşoğlu
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)