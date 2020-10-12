Liverpool ve Manchester United'ın Premier Lig'i yeniden dizayn planına hükümetten tepki: Gücü eline geçirme çabası

Liverpool ve Manchester United'ın ABD'li sahiplerinin Premier Lig'i 20'den 18 kulübe düşürme, Lig Kupası ve Community Shield'i kaldırma, gelirlerin mali dağılımı ile oylama haklarını yeniden düzenlemeye ilişkin planı, lig yönetimi ve hükümet tarafından hoş karşılanmadı.

Dünyanın en popüler futbol ligi konumundaki İngiliz Premier Lig'de Liverpool ve Manchester United'ın köklü yapısal değişiklikler öngören planının şoku yaşanıyor. Premier Lig yönetiminin tepki gösterdiği 'Büyük Resim Projesi' isimli plana, Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinden de eleştiri geldi.

Taraftarlara vurgu

Hükümet "Üst lig kulüplerinin bir araya gelerek alt lig kulüplerine yardım etme kararı almalarını beklediğimiz bu kriz döneminde el altından yapılan anlaşmalarla futbolun en üst seviyesinde bir kapalı işletme planı oluşturulması bizi şaşkına çevirdi ve hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Sürdürülebilirlik, bütünlük ve adil rekabet kesinlikle her şeyin üstündedir ve buna zarar verebilecek herhangi bir şey derinden rahatsızlık vericidir. Düşüncelerimizin en önünde taraftarlar yer almalıdır. Bu, taraftarların yönlendirmesinde futbol yönetişimini gözden geçirmemizin neden kritik önemde olduğunu gösteriyor" vurgusunda bulunuldu.

Kültür, Medya, Spor Bakanı Oliver Dowden da Sky News'un bunun 'iyi bir plan mı yoksa gücün ele geçirilmesi mi' olduğu sorusu üzerine "Korkarım ikincisi, bu konuda oldukça şüpheliyim" diyerek şöyle devam etti:

"Arka odalarda anlaşmalar yapılmaya devam edilirse futbolun temel yönetişimine bakmamız gerekecek. Taraftarların yönlendirdiği bir inceleme sözü vermiştik ve son birkaç haftada gördüğüm olayların bunu tekrar daha acil hale getirdiğini söylemeliyim."

ABD'li sahiplerin planı

'Büyük Resim Projesi'nin 3 mimarı var: Liverpool'un sahibi olan ABD'li spor şirketi Fenway Sports, Manchester United'ın sahibi olan ABD'li iş imparatorluğu Glazer Ailesi ve alt liglerden sorumlu İngiliz Futbol Ligi'nin (EFL) Başkanı Rick Parry. Premir Lig'in kurucu CEO'su, eski Liverpool CEO'su geçmişi bulunan Rick Parry de ABD spor dünyasıyla bağlantılı bir spor yöneticisi.

Bu bakımlardan 'Büyük Resim Projesi'nin ABD'li eller tarafından tasarlandığı söylenebilir.

Premier Lig yönetimi "Bu planda yer alan bazı teklifler oyuna kalıcı şekilde zarar verebilir. EFL Başkanı Rick Parry'nin bu plana açıktan destek vermesi bizi hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yaptı.

Dizginler büyük 6'ya geçecek

Önce Daily Telegraph'ın geçtiği, ardından AP ve Sky Sports'un doğruladığı planın ana hatları şöyle:

* Premier Lig kulüpleri, alt liglerdeki 72 kulübe, pandemi dönemindeki kayıplarını gidermeleri adına, 250 milyon sterlinlik yardımda bulunacak.

* 2022-23 sezonundan itibaren yayın gelirlerinin çeyreği EFL kulüplerine, yüzde 8.5'luk dilimi ise Premier Lig ve Futbol Federasyonu'nun (FA) operasyon giderlerine ayrılacak.

* Premier Lig'de alınacak kararlarda ligde bugüne dek en uzun süreli var olan dokuz kulüpten altısının (Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Chelsea) onayı yeterli olacak. Everton, West Ham United ve Southampton'a da diğer kulüplere göre daha fazla yetki verilecek. Mevcut kurallar dahilinde Premier Lig kulüplerinin aldıkları kararlarda 20 takımdan 14'ünün onayı gerekiyor.

* Ligdeki takım sayısı 20'den 18'e düşürülecek ve Lig Kupası ile Community Shield kaldırılacak. Takım sayısının 18'e düşmesi halinde son iki sırayı alacak ekiplerin küme düşmesi, 16. sıradaki takımın ise alt ligde üçüncü, dördüncü ve beşinci olan takımlarla play-off oynaması gündemde.

Premier Lig, dünya genelindeki yayın anlaşmalarından 3 milyar sterlini aşkın gelir elde ediyor.