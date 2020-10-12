Yusufeli Barajı'nı incelemek için Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na eşlik eden iş insanı ve aynı zamanda da TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonsporlu bir taraftarın sitemiyle karşılaştı. Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir’e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.
Trabzonsporlu taraftardan TFF Başkanı Özdemir’e: Sen hakemlere el at, Allah da sana el atsın https://t.co/vlen6IukGx pic.twitter.com/h8nNiQ6OtK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 12, 2020
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