ASVEL'de oynayan Norris Cole, koronavirüs olmasına rağmen maça çıktı

Olay Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet'nin Asvel'i ağırladığı maçta oldu. Karşılaşmaya dakikalar kala Asvel'den Norris Cole'un koronavirüs testininçıktığı öğrenildi.

ABD'li oyuncu, haberi ısınma sırasında aldı. Bu sırada ilk 5'ler belirlenmişti.

Kurallar gereği, ilk 5'te başlayacak oyuncuların bildirilmesinin ardından herhangi bir oyuncunun sahadan çıkmasına izin verilmiyor.

40 saniye parkede kalan Norris Cole, seramonide diğer oyuncularla da selamlaştı.

Asvel yardımcı antrenörü Freddy Fatua, "Lig yönetimini uyardık. Ancak listede adı yazdığı için oyuncuyu kadrodan çıkartamadık. Benden ne istendiyse onu yaptı" dedi.

Asvel'de başantrenörlük yapan Başkan Tony Parker'ın kardeşi TJ Parker ile oyunculardan Matthew Strazel ve Kevarrius Hayes'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Cholet belediye başkanı da tüm sorumluları ve federasyonu mahkemeye vereceğini duyurdu.

ASVEL bugün Cholet ile oynadı. Isınmada Norris Cole’un COVID+ olduğu haberi geldi. Fakat Fransa Federasyonu temsilcileri, kurallar gereği ilk beş yazılan oyuncunun maça çıkması gerektiğini söylediğinden, 40 saniye kadar oynamak zorunda kaldı. Şu da oldu: pic.twitter.com/SpXwqFyE4w — İsmail Şenol (@ismailsenol) October 11, 2020

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