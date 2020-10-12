Spor kulüplerinden yangından etkilenen Hatay için 'fidan' kampanyası

Kulüpler, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen Cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının yok ettiği doğayı canlandırmak için seferber oldu.

Beşiktaş, Galatasaray'a meydan okuyarak, "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak Galatasaray'a meydan okuyoruz" ifadesini kullandı.

🌱 Hatay için el ele!



Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak @GalatasaraySK'a meydan okuyoruz. pic.twitter.com/tbZb3pbn5x — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 12, 2020

​Galatasaray da Fenerbahçe'ye meydan okuyarak, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz" dedi.

🌱 Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak @Fenerbahce'ye meydan okuyoruz. #HatayİçinElEle https://t.co/uBLID6uAPe pic.twitter.com/LwzKXTljmt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 12, 2020

​Fenerbahçe ise Başakşehir'e meydan okuyarak, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağışlıyor ve Başakşehir'e meydan okuyoruz" dedi.

🌱 #HatayİçinElEle



Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağışlıyor ve @ibfk2014'e meydan okuyoruz. https://t.co/q3EoCrpaCY pic.twitter.com/UhVAQ8jJKH — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 12, 2020

Son olarak, Başakşehir'in Gaziantepspor'a, Gaziantep'in de Trabzonspor'a meydan okuduğu görüldü.

Ayrıca İzmir'deki spor kulüpleri de Altay Kulübünün başlattığı meydan okumayla kampanyaya katkıda bulundu.